«Росводоканал Омск» продемонстрировал ход работ над крупными инвестиционными проектами

Ход реализации крупных инвестиционных проектов омского водоканала – строительства песколовок и внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила оценили первый заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков, министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов и мэр Омска Сергей Шелест.

Работа над двумя крупными объектами, направленными на повышение качества очистки сточных вод, общей стоимостью около 600 млн рублей, ведётся на очистных сооружениях канализации омского водоканала в рамках инвестиционной программы предприятия на 2020 – 2024 годы.

«Особенность инвестпрограммы, которую мы реализуем с 2020 года – существенное обновление инфраструктуры и оборудования очистных сооружений канализации, а также экологические проекты. Мы системно и целенаправленно улучшаем систему очистки сточных вод на разных этапах технологической цепочки», - прокомментировал Денис Хохлов, главный инженер «Росводоканал Омск».

После общей характеристики очистных сооружений канализации гости осмотрели ход строительства новых песколовок. Задача этих сооружений улавливать тяжёлые мелкие минеральные частицы, в том числе песок самой мелкой фракции. В новых аэрируемых песколовках процесс отделения воды от механических примесей и органических веществ будет происходить интенсивнее, а коэффициент полезного действия новых сооружений гораздо выше.

Второй проект, который посетили приглашенные, – флотационная установка. Ее задача удалять избытки активного ила. Микроорганизмы обеспечивают очистку сточных вод от загрязнений нефти, масел, жиров, других нерастворимых соединений и неорганических примесей. Решение о строительстве флотационной установки было принято в 2019 году. В 2020 году на этапе выбора поставщика основного технологического оборудования специалисты водоканала провели испытания на действующих сооружениях на опытной мини-установке, а в 2021 году приступили к строительству сооружений.

Уже проведены основные земляные и бетонные работы. Возведены два флотатора, высотой 3,5 метра и диаметром 19,7 метров. Смонтировано основное технологическое оборудование, завершается монтаж вспомогательного оборудования. К новому объекту проложены коммуникации и построено здание сатураторной, где операторы будут управлять технологическим процессом.

«Я вижу в лице водоканала, надежного партнера Омской области. Компания продолжает существенную модернизацию. В процессе реализации два инвестпроекта, суммарной стоимостью более 600 млн. руб, которые позволят улучшить качество очистки сточных вод. В общей сложности последние инвестиции в модернизацию сооружений можно оценить в размере 1 млрд руб. Продолжаются работы, несмотря на морозы во всю идет стройка, - прокомментировал первый заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов отметил, что «очистные сооружения, которые модернизируются – это обновление оборудования, которое не может служить вечно, а во вторую очередь – это соблюдение требований, которые предъявляются к качеству сбрасываемой воды».

«Комплекс очистных сооружений канализации работает с 1962 года и многие сооружения в том виде, в каком были запущены. Сейчас вы наблюдали песколовки - будет абсолютно новый комплекс очистки, а флотация – этой технологии на очистных сооружениях канализации ранее реализовано не было», - подытожил ход увиденного мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, в 2020 году «Росводоканал Омск» приступил к реализации мероприятий инвестиционной программы на 2020-2024 годы, в рамках которой будут реконструированы и модернизированы объекты водоснабжения и водоотведения на сумму 3,171 млрд рублей с учетом НДС.

Справочная информация:

Очистные сооружения канализации города Омска (ОСК) принимают сточные воды населения и промышленных предприятий. В среднем ежесуточно на ОСК очищается 330-340 тысяч кубометров сточных вод.

После механической, биологической очистки и обеззараживания очищенные сточные воды возвращаются в Иртыш. По своим характеристикам очищенные сточные воды должны соответствовать нормативам качества воды, предъявляемым к водоёмам рыбохозяйственного значения.