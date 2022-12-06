В 28 омских дворах залили хоккейные коробки

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне омское УДХБ завершило заливку 28 хоккейных коробок, расположенных во всех пяти округах города.

В каждом из них появилось от 4 до 7 катков. Наибольшее их количество в Центральном округе - семь.

В УДХБ отметили, что толщина льда может отличаться в каждой хоккейной коробке в зависимости от ее размеров и площади.

Список хоккейных коробок по округам Омска

Центральный административный округ:

- улица 20 лет РККА во дворе дома №63

- улица Богдана Хмельницкого во дворе дома №42

- улица 21-я Амурская во дворе дома №20-б

- улица Иртышская Набережная во дворе дома №19

- улица Маяковского во дворе дома №5

- улица Декабристов во дворе дома №71

- стадион вблизи ЛДС им. В. Фетисова

Кировский административный округ:

- улица Мельничная во дворе дома №67 (сквер «Нефтебаза»)

- улица Володарского во дворе дома №120

- улица Конева во дворе дома №34

- улица Комкова во дворе дома №5-а

- улица Крупской во дворе дома №5

Советский административный округ:

- улица Химиков во дворе дома №40

- проспект Мира во дворе дома №34-б

- улица Нефтезаводская во дворе дома №38-а

- улица Г.С. Киселева вблизи дома №12

- улица Химиков во дворе дома №6

- улица Энтузиастов во дворе дома №5

Ленинский административный округ:

- улица Гашека во дворе дома №24

- улица Марченко во дворе дома №9

- улица Киевская во дворе дома №4

- улица Труда во дворе дома №12

- улица Батумская во дворе дома №1 корп.3

- улица Карбышева во дворе дома №42

Октябрьский административный округ:

- улица 7-я Линия во дворе дома №190 корп.2

- улица Юбилейная во дворе дома №6

- улица 50 лет ВЛКСМ во дворе дома №4-а

- улица Осташковская во дворе дома №16

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