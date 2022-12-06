В 28 омских дворах залили хоккейные коробки

Фото: пресс-служба мэрии Омска
Накануне омское УДХБ завершило заливку 28 хоккейных коробок, расположенных во всех пяти округах города.
В каждом из них появилось от 4 до 7 катков. Наибольшее их количество в Центральном округе - семь.
В УДХБ отметили, что толщина льда может отличаться в каждой хоккейной коробке в зависимости от ее размеров и площади.
Центральный административный округ:
- улица 20 лет РККА во дворе дома №63
- улица Богдана Хмельницкого во дворе дома №42
- улица 21-я Амурская во дворе дома №20-б
- улица Иртышская Набережная во дворе дома №19
- улица Маяковского во дворе дома №5
- улица Декабристов во дворе дома №71
- стадион вблизи ЛДС им. В. Фетисова
Кировский административный округ:
- улица Мельничная во дворе дома №67 (сквер «Нефтебаза»)
- улица Володарского во дворе дома №120
- улица Конева во дворе дома №34
- улица Комкова во дворе дома №5-а
- улица Крупской во дворе дома №5
Советский административный округ:
- улица Химиков во дворе дома №40
- проспект Мира во дворе дома №34-б
- улица Нефтезаводская во дворе дома №38-а
- улица Г.С. Киселева вблизи дома №12
- улица Химиков во дворе дома №6
- улица Энтузиастов во дворе дома №5
Ленинский административный округ:
- улица Гашека во дворе дома №24
- улица Марченко во дворе дома №9
- улица Киевская во дворе дома №4
- улица Труда во дворе дома №12
- улица Батумская во дворе дома №1 корп.3
- улица Карбышева во дворе дома №42
Октябрьский административный округ:
- улица 7-я Линия во дворе дома №190 корп.2
- улица Юбилейная во дворе дома №6
- улица 50 лет ВЛКСМ во дворе дома №4-а
- улица Осташковская во дворе дома №16
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