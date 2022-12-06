В Омске в фитнес-клубе во время тренировки скончалась 34-летняя женщина

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне во время тренировки в омском фитнес-клубе Super Club, расположенном по улице 70 лет Октября на Левобережье, скончалась 34-летняя женщина.
Сообщение о трагедии поступило в полицию 5 декабря в 11:15. На теле следов насильственной смерти не обнаружили. Точную причину смерти установят в ходе судмедэкспертизы.
Как сообщил NGS55 со ссылкой на правоохранительные органы, материала дела уже переданы в омский Следком. Однако там пояснили, что они еще не поступали в ведомство и находятся в полиции.
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