В Омске продлили режим НМУ первой степени опасности до 7 декабря

Омичи, дышать полной грудью на улицы и открывать окно лишний раз все-таки не стоит Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня Обь-Иртышское УГМС вновь объявило о продлении режима НМУ первой степени опасности. Он продлится в Омске и области до 11:00 7 декабря.

Как рассказали в ведомстве, на территории Омска и области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Напомним, режим НМУ был объявлен в ночь с 4 на 5 декабря и с тех его продляют каждые сутки. Жители Омска успели за эти дни ощутить зловонье в воздухе и увидеть не менее потрясающий смог. У омичей еще есть возможность насладиться запахами гари, жженой резины и подобных ароматов.

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