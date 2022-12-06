В Омской области только 4 тысячи компаний готовы кормить сотрудников за свой счет

При этом расходы на питание редко компенсируют госслужащим, работникам сферы искусств и массмедиа, специалистам из сферы закупок и консультирования, а также юристам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Портал поиска вакансий hh.ru провел исследование и выяснил, сколько денег тратят омские работодатели на компенсацию питания для своих сотрудников, а также в каких сферах еще можно пообедать за счет компании.

По данным аналитиков, в Омской области более 4 тысяч организаций упомянули о компенсации питания для персонала.

Поесть на рабочем месте за счет организации или получить компенсацию питания могут чаще всего - рабочий персонал (26% от всех подобных предложений в 2022 году), строители (22%), работники сферы транспорта и логистики (21%), сотрудники в сфере продаж (20%), работники общепита (19%).

Часто также компенсации питания предлагают в вакансиях из сферы производства (13%) и административного персонала (7%).

При этом расходы на обеды редко оплачивают госслужащим, работникам сферы искусств и массмедиа, специалистам из сферы закупок и консультирования, а также юристам.

Согласно результатам исследования, компании в среднем тратят 283 рубля в день на питание для одного сотрудника.

Самые частые форматы компенсации - ежемесячная надбавка к зарплате и обеды в столовой при компании (по 38%). Карты питания в определенных точка общепитах (21%), скидки в заведениях по близости (11%).

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