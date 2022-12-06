Студенты и преподаватели ОмГПУ поучаствовали в Зимней выездной научной школе

В ОмГПУ завершилась Зимняя выездная научная школа. Междисциплинарная наука объединила на одной площадке студентов и преподавателей. Для участников прошли дискуссионные площадки, образовательные секции, тематические воркшопы и культурные мероприятия.

Традиционно открыла выездную научную школу проректор по научной работе ОмГПУ Ирина Геращенко. Она обозначила необходимость развития студенческих научных лабораторий, в том числе в том варианте, когда инициатива о проблематике исследований исходит от самих студентов. «Предлагайте ваши идеи, и мы подберем вам опытных наставников», — добавила Ирина Геращенко.

На дискуссионной площадке «Импульсы для вузовской студенческой науки» студенты и преподаватели обсудили векторы развития студенческой науки в ОмГПУ и сформировали общее видение приоритетов в этой сфере.

«Здесь важно не просто идти в ногу с современными трендами, а строить работу с учетом научных традиции нашего вуза и отталкиваться от интересов студентов», — отметила организатор выезда, куратор Студенческого научного общества ОмГПУ Олеся Гешко.

Также в первый день выездной школы для участников доцент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Елена Алексеенко провела командообразование. Кроме того, студенты вместе с модераторами обсудили научные ценности современного студента и составили их карту. Завершился первый день предновогодним студенческим научно-юмористическим калейдоскопом.

Во второй день зимней выездной школы прошел коворкинг «Внеучебная траектория – студенческая наука», посвящённый таким темам как «Аватар современного учителя: роли, без которых не обойтись», «Современные ритуалы школьной повседневности как условия учебной активности», «Язык не как самоцель, а как средство изучения других предметов», «Здоровьесберегающий диалог – а это возможно?» и «Позитивная социализация: помощь как есть и как нужно». Модераторами секций стали доценты кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Елена Алексеенко и Олеся Гешко, завкафедрой психологии Анатолий Шаров, старший преподаватель кафедры английского языка Анастасия Лапина, завкафедрой английского языка Дмитрий Соловьев, доцент кафедры профессиональной педагогики, психологии и управления Полина Фролова, доцент кафедры педагогики и психологии детства Оксана Якубенко и доцент кафедры дефектологического образования Ольга Кузьмина.

«Кульминацией второго дня стал воркшоп «Метапредметная наука», цель которого состояла в том, чтобы в межлабораторной интеграции разработать «метамероприятие» для объединения разных направлений студенческой науки. Это важно для популяризации и информационно-просветительской работы по результатам исследований. Ребята в командах предложили и защитили свои идеи. Надеемся, что скоро копилка общеуниверситетских научных мероприятий пополнится одними из них», — рассказала Олеся Гешко.

«Я только начинаю свои шаги в науке как студентка первого курса. Очень хорошо, что я оказалась на выездной научной школе. Здесь я не только завела новых друзей, но и увидела то, что наука интересна и многогранна. Буду продолжать свой исследовательский путь», — отметила студентка ОмГПУ Виктория Каленихина.

Добавим, что накануне студенты ОмГПУ разработали педагогические стартапы на II Внутривузовском студенческом хакатоне «Трекинг студенческой науки». По итогам хакатона наиболее проработанным был признан проект профильных смен «Этому обществу нужен герой».

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.