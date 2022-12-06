Жительница Омской области в погоне за бонусами лишилась сбережений

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Омской области хотела получить заработать на своей банковской карточке, а в итоге осталась без денег.

Как 53-летняя женщина рассказала полицейским, злоумышленники предложили ей получить бонусы и поучаствовать в различных акциях по банковской карте. Однако осталась и без обещанных бонусов и 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», а также направили все необходимые запросы в банковские организации и операторам мобильной связи. Идет поиск злоумышленников.

Напомним, ранее омич лишился 25 тысяч рублей, пытаясь приобрести моторную лодку в интернете.

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