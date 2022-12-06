Порядок проведения МСЭ

С 01.07.2022 г. услуга по проведению медико-социальной экспертизы (далее МСЭ) гражданам проводится в соответствии с Правилами признания лица инвалидом (далее - Правила) утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 г. № 588 «О признании лица инвалидом». Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией после проведения всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий с письменного согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы в соответствии с решением врачебной комиссии при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Медико-социальная экспертиза проводится в соответствии заявленными в направлении на МСЭ или в заявлении гражданина (его законного или уполномоченного представителя) целями.

При поступлении направлений на МСЭ специалисты бюро проводят их регистрацию, о чем уведомляют гражданина по каналам телефонной связи, включая мобильную связь, в том числе посредством направления коротких текстовых сообщений, или в форме документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением, а также направляет соответствующее уведомление в личный кабинет на едином портале.

По результатам рассмотрения зарегистрированных документов специалисты бюро, с учетом мнения гражданина (его законного или уполномоченного представителя), указанного в направлении на медико-социальную экспертизу, в заявлении о проведении медико-социальной экспертизы или в заявлении об обжаловании решения бюро (главного бюро), принимают решение о форме проведения медико-социальной экспертизы (без личного присутствия либо с личным присутствием), определяет дату и время проведения медико-социальной экспертизы и направляет гражданину (его законному или уполномоченному представителю) уведомление (приглашение) о проведении медико-социальной экспертизы на бумажном носителе заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, с использованием единого портала.

Результаты экспертизы могут быть выданы на руки гражданину либо направлены ему (его законному или уполномоченному представителю) заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.