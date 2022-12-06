Корпоративные клиенты «Ростелекома» в Омской области выбирают сервис «Ростелеком Бизнес»

Фото: пресс-служба "Ростелекома".

Клиенты «Ростелекома» в Омске стали чаще пользоваться сервисом «Ростелеком Бизнес» — личным кабинетом для юридических лиц. Почти 90 процентов абонентов активировали учетные записи на онлайн-платформе самообслуживания. С помощью сервиса бизнес-клиенты контролируют баланс счетов онлайн, получают детализацию звонков и статистику потребления услуг. Самыми востребованными сервисами в личном кабинете стали – управление счетами и платежами, и детализация интернет-трафика.

На платформе федерального провайдера возможно управлять услугами, настраивать ежемесячную рассылку документов, контролировать остаток на счете, просматривать историю платежей, производить оплату и консультироваться с техподдержкой компании. Теперь сервис «Ростелекома» позволяет объединять счета в «виртуальные предприятия» или иерархии, анализировать затраты на услуги связи по подразделениям. В личном кабинете юридические лица получают информацию о новых изменениях в компании, выгодных акциях и специальных предложениях от оператора связи.

«Онлайн-платформа самообслуживания “Ростелеком Бизнес” для пользователя — это эффективный инструмент, персональный виртуальный офис, который работает круглосуточно. С помощью сервиса клиент решает максимальное количество вопросов удаленно», — уточнил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

В случае возникновения вопросов по работе сервисов пользователь в личном кабинете «Ростелеком Бизнес» может оставить обращение или заявку к оператору и техническим службам. Таким образом, через онлайн-платформу самообслуживания заявки обрабатываются быстрее и экономят время клиента.

Напомним, что с 2016 года действует новая версия личного кабинета «Ростелеком» для юридических лиц, в котором доступна дистанционная регистрация с помощью сканированного заявления, а также существенно расширены возможности управления услугами связи.

Для подключения сервиса «Ростелеком Бизнес» клиенту потребуется на сайте или в мобильном приложении пройти регистрацию, следуя инструкции, и загрузить необходимые документы (сканы паспорта и доверенности). Личный кабинет на мобильных устройствах доступен на платформе Android и iOS.

ПАО «Ростелеком».