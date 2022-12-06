Для уборки омских улиц закупят еще 5 единиц дорожной спецтехники

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Омские власти направят более 50 миллионов рублей из городского бюджета на закупку еще 5 единиц спецтехники.

Решение о выделении средств на покупку четырех комбинированных дорожных машин и одного фронтального погрузчика принял мэр Омска Сергей Шелест.

- Кроме того, сегодня, 6 декабря, состоится аукцион по определению поставщика еще 9 комбинированных дорожных машин, для участия в торгах заявились 4 потенциальных участника. Начальная цена контракта составляет 99,4 миллиона рублей - эти средства для содержания дорог в областном центре направило правительство Омской области, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, УДХБ имеет в наличии 635 единиц спецтехники, что составляет лишь 35% от потребности города.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru