В минздраве Омской области прокомментировали уход на больничный Мураховского

Фото: пресс-служба правительства Омской области
В омском минздраве прокомментировали уход главы ведомства Александра Мураховского на больничный. Ранее об этом сообщало РИА «Омск-информ».
- Министерство работает в штатном режиме. Иной информации не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Мураховский возглавил ведомство в ноябре 2020 года после увольнения скандальной Ирины Солдатовой.
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