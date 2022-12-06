В минздраве Омской области прокомментировали уход на больничный Мураховского

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В омском минздраве прокомментировали уход главы ведомства Александра Мураховского на больничный. Ранее об этом сообщало РИА «Омск-информ».

- Министерство работает в штатном режиме. Иной информации не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Мураховский возглавил ведомство в ноябре 2020 года после увольнения скандальной Ирины Солдатовой.

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