Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Омск с рабочим визитом

Фото: Генпрокуратура РФ
С рабочим визитом прибыл в Омск генпрокурор РФ Игорь Краснов. Об этом из аэропорта передают корреспонденты «Вестей-Омск».
Руководитель федерального надзорного ведомства должен провести в Омске прием граждан, а также встретиться с личным составом региональной прокуратуры.
Также, по сообщениям СМИ, он должен представить нового руководителя прокураторы Омской области.
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