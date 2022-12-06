Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Омск с рабочим визитом

Фото: Генпрокуратура РФ

С рабочим визитом прибыл в Омск генпрокурор РФ Игорь Краснов. Об этом из аэропорта передают корреспонденты «Вестей-Омск».

Руководитель федерального надзорного ведомства должен провести в Омске прием граждан, а также встретиться с личным составом региональной прокуратуры.

Также, по сообщениям СМИ, он должен представить нового руководителя прокураторы Омской области.

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