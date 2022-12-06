В Омск прибыла партия новых низкопольных автобусов на эко-топливе

Фото: департамент транспорта

Накануне в Омск прибыли оставшиеся девять из одиннадцати экологичных автобусов марки «НЕФАЗ», закупленных по нацпроекту «Экология».

Как рассказал мэр Сергей Шелест, по итогам торгов на их приобретение удалось сэкономить 10,5 миллионов рублей.

- В результате торгов, которые проводились в форме электронного аукциона, одним из поставщиков было подано ценовое предложение, позволившее снизить начальную цену контракта на 10,5 млн рублей, - поделился Шелест.

Отметим, в 2022 году Омск при поддержке регионального правительства смог приобрести 33 низкопольных автобуса большого класса на компримированном природном газе, оснащённых кондиционерам, датчиками «антизажим» и другим современным оборудованием.

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