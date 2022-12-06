Крылов рассказал, почему Омск не подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ-2023

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Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов заявил, что еще не подавал заявку на проведение Матча звезд КХЛ-2023 в Омске.

Крылов пояснил, что пока не видит преимуществ проведения этого мероприятия на омской «G-Drive Арене».

- Мы еще не подавали заявку по причине того, что я еще хочу понять, какие выгоды от проведения Матча звезд КХЛ-2023 получит Омск и наша арена. Мы вернемся в Москву и проведем первый раунд переговоров с КХЛ, а затем поймем нужно ли нам это и что мы можем получить. Тогда мы примем решение подавать заявку или нет, - сказал Александр Крылов.

Отметим, за проведение звездного матча в 2023 году также поборются Новосибирск и Санкт-Петербург.

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