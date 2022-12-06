Руководство омского «Авангарда» расторгло контракт с нападающим Дмитрием Шевченко

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Дмитрием Шевченко, который выступал за команду с прошлого сезона Чемпионата КХЛ.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, расторжение контракта с Шевченко произошло по взаимному соглашению сторон.

Напомним, в сезоне 2022/23 Дмитрий Шевченко в качестве нападающего «Авангарда» сыграл 17 матчей, а в прошлом - 40 матчей.

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