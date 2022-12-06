В Омске в День добровольца наградили самых активных ребят

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске в День добровольца наградили самых активных волонтеров региона. Профессиональный праздник омичи отметили на DobroParty, прошедшем в клубе «Ангар».

Мероприятие, на котором подвели итоги года, впервые прошло в формате дружеской вечеринки. На нем не обошлось и без яркой программы - ребята выступили с вокальными, музыкальными и танцевальными номерами. Была и привычная официальная часть. Во время нее стали известны имена обладателей почетного знака «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Омской области». Награды добровольцам вручила зампредседателя регионального правительства Татьяна Дернова.

- Я передаю вам слова приветствия от Губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова и всего Правительства. Мы поздравляем вас с праздником! Вы те люди, которым до всего есть дело, те, кто понимает, что показывать свою любовь и сострадание нужно не только словами, но и конкретными делами. Мы благодарны вам за очень сложный 2020 год, когда коронавирус вторгся в нашу жизнь и нарушил ее спокойное течение, за год прошлый, который был будто бы на выходе из пандемии, и, конечно, за этот. 2022 год принес нам новые испытания. И вы помогаете тем, кто вынужден покинуть территорию, где сейчас проводится специальная военная операция, а также семьям мобилизованных. Вы - наши герои, и я хочу, чтобы таких ребят как вы, волонтеров, становилось только больше!, - отметила Дернова.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Среди награжденных почетной наградой оказались председатель совета Омского отделения Российского союза спасателей Александр Пономарев, замдиректора по воспитательной работе Тарской СОШ № 5 Светлана Тупикина, ученик гимназии № 62 Ярослав Яндер, координатор по СФО всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!», руководитель центра молодежных инициатив ОмГАУ Самат Муканов и старший помощник прокурора Любинского района Омской области Дмитрий Макаров.

Замминистра министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок вручила почетные грамоты и благодарственные письма волонтерам XIII Всероссийских летных сельских спортивных игр, прошедших в регионе в июле 2022 года.

Кроме того, Руденок отметила, что Ресурсный центр развития добровольчества Омской области в третий раз попал в число лидеров рейтинга эффективности деятельности Ассоциации волонтерских центров, а также наградила главу региональной организации Галину Моисееву.

Отметим, на DobroParty были также подведены итоги конкурсов «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд» и «Дюжина волонтеров» и награждены их победители.

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