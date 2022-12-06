Главный редактор омского издания «Город55» покинул свой пост

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне главный редактор издания «Город55» Антон Маликов покинул свой пост. Его он занимал на протяжении более двух лет - с марта 2020 года.
Ранее Маликов работал в проекте «Городовой», журнале Note bene, информационном агентстве «Омск Здесь», а также в газете «Четверг», где полтора года занимал должность главного редактора до прихода в «Город55».
Кто станет новым руководителем информационного портала, пока неизвестно.
Напомним, до прихода Маликова главным редактором издания была Ирина Любых.
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