В Омске 9 декабря пройдет автопробег по улицам, названным в честь героев Отечества

Фото: пресс-служба правительство Омской области

В Омске в пятницу, 9 декабря, в День Героев Отечества пройдет автопробег по улицам, названным в честь героев Советского Союза и Российской Федерации.

Мероприятие начнется в 10:00. Первая точка маршрута - Парк Победы на Левобережье, где ветераны боевых действий и молодежь возложат цветы к Вечному огню.

Во время автопробега участники посетят объекты, посвященные героям, во всех округах Омска. На каждой из остановок они возложат цвету к монументам и почтут память о героях минутой молчания. Так, среди точек маршрута значатся памятники Алексею Перелету, Алексея Романенко, Владимиру Горячеву, Георгию Жукову, Елизавете Чайкиной, Олегу Охрименко, Дмитрию Карбышеву, Михаилу Кучерявенко. Конечной точкой автопробега станет мемориал «Слава Героям».

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