Пресс-конференция Буркова будет назначена по возвращении омского губернатора в регион

Новую дату мероприятия объявят позднее. Фото: Иван МАКЕЕВ

По возвращении омского губернатора Александра Буркова в регион будет назначена новая дата пресс-конференции. Об этом заявили в областном правительстве.

Ранее мероприятие было запланировано на 7 декабря, однако сроки пришлось сдвинуть «из-за срочной командировки».

- В связи со срочной командировкой пресс-конференция губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова переносится с 7 декабря на другую дату. О ней мы сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в правительстве.

Между тем, срочность можно расценивать по-разному. Правительственные документы уже неделю как подписывает и.о. губернатора Валерий Бойко.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru