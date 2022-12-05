Транспортная прокуратура проверит реальные причины задержки рейса Омск-Минводы

Вылет из Омска в Минводы через Уфу еще не состоялся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причины задержки рейса Омск-Минводы проверит транспортная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Выполнения рейса ожидают 102 пассажира, из них 3 детей, - уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники надзорного органа проверяют соблюдение прав пассажиров на получение услуги. Пока рейс перенесен на 18.00 5 декабря, хотя должен был состояться в 9.40 .

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