36 человек заболели коронавирусом за сутки в Омский области

Заболеваемость по стране также выросла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В период простуд в Омской области решил разгуляться коронавирус. По данным на 4 декабря зараженных было зафиксировано 40 человек, а 5 декабря - 36.

При этом, медиками за последние сутки зафиксирован один летальный исход, 44 человека выздоровели.

Как пишет Стопкоронавирус.рф, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 11,6%, а показатель госпитализации в пересчете на 100 тысяч жителей вырос на 2,5%.

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