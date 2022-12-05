36 человек заболели коронавирусом за сутки в Омский области

Заболеваемость по стране также выросла.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В период простуд в Омской области решил разгуляться коронавирус. По данным на 4 декабря зараженных было зафиксировано 40 человек, а 5 декабря - 36.
При этом, медиками за последние сутки зафиксирован один летальный исход, 44 человека выздоровели.
Как пишет Стопкоронавирус.рф, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 11,6%, а показатель госпитализации в пересчете на 100 тысяч жителей вырос на 2,5%.
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