Общественные территории Омска получили новые названия

«Площадь трудовой доблести» у парка 30-летия ВЛКСМ. Фото: ЯндексКарты

Новые названия получили площадь и сквер в Октябрьском округе Омска. Об этом сообщили в горадминистрации.

«Площадью трудовой доблести» будет называться территория, на которой расположены памятник «Омичам-труженикам тыла» и стела «Город трудовой доблести».

«Сквером имени Алексея Романенко» назвали территорию в границах многоквартирных домов по улице Романенко.

- Многие скверы уже давно имеют сложившиеся названия, но они не были закреплены юридически, поэтому перед нами стояла задача узаконить эти наименования для того, чтобы они появились в федеральной информационной адресной системе и были поставлены на кадастровый учет, - пояснили в окружной администрации.

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