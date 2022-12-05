Хоккеист Дмитрий Шевченко покидает омский «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»
Омский «Авангард» покидает хоккеист Дмитрий Шевченко. Об этом заявили в пресс-службе команды.
Расторжение контракта с нападающим произошло по соглашению сторон 5 декабря.
Нужно отметить, что Шевченко сыграл за «ястребов» 17 матчей, набрав 2 очка при показатели полезности «-5». За сезон он сыграл 40 матчей.
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