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НовостиСпорт5 декабря 2022 9:26

Хоккеист Дмитрий Шевченко покидает омский «Авангард»

Контракт расторгается по соглашению сторон
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Омский «Авангард» покидает хоккеист Дмитрий Шевченко. Об этом заявили в пресс-службе команды.

Расторжение контракта с нападающим произошло по соглашению сторон 5 декабря.

Нужно отметить, что Шевченко сыграл за «ястребов» 17 матчей, набрав 2 очка при показатели полезности «-5». За сезон он сыграл 40 матчей.

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