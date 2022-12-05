Министерство строительства может исчезнуть из правительства Омской области

На прошлой неделе ведомство покинул его глава Михаил Губин. Говорят, чиновник вернулся на родину - в Екатеринбург. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из правительства Омской области может исчезнуть министерство строительства. Об этом сообщает РИА «ОмскИнформ» со ссылкой на источники.

- В ближайшее время может произойти слияние минэнерго и минстроя. Тем более, что последнее ведомство выделяли конкретно под Михаила Губина, который до прихода в облправительство работал в омской мэрии, - пишет издание.

Пока это лишь только слухи. Однако, версия может быть весьма правдоподобной. Что будет со структурами регионального правительства - покажет время, а также предвыборная кампания губернатора.

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