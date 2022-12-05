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НовостиОбщество5 декабря 2022 9:10

Самолет Миобороны РФ три часа кружил над Омском

Борт вырабатывал топливо, чтобы сесть на военный аэродром
Виктория КОВЕРНЕВА
Борт покинул аэропорт «Северный» около семи часов вечера.

Борт покинул аэропорт «Северный» около семи часов вечера.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Омском три часа кружил самолет Миобороны РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

- 04.12.2022 12.56 (мск) аэродром Омск (Северный). После взлета ВС Ил-76 (МО РФ), ЭВС доложил о не уборке шасси, - пишет канал.

Командир корабля принял решение выработать топливо, так как сесть с полным баком он не мог. В 18.56 по местному времени борт покинул аэродром.

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