Самолет Миобороны РФ три часа кружил над Омском

Борт покинул аэропорт «Северный» около семи часов вечера.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Над Омском три часа кружил самолет Миобороны РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».
- 04.12.2022 12.56 (мск) аэродром Омск (Северный). После взлета ВС Ил-76 (МО РФ), ЭВС доложил о не уборке шасси, - пишет канал.
Командир корабля принял решение выработать топливо, так как сесть с полным баком он не мог. В 18.56 по местному времени борт покинул аэродром.
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