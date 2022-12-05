Самолет Миобороны РФ три часа кружил над Омском

Борт покинул аэропорт «Северный» около семи часов вечера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Омском три часа кружил самолет Миобороны РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

- 04.12.2022 12.56 (мск) аэродром Омск (Северный). После взлета ВС Ил-76 (МО РФ), ЭВС доложил о не уборке шасси, - пишет канал.

Командир корабля принял решение выработать топливо, так как сесть с полным баком он не мог. В 18.56 по местному времени борт покинул аэродром.

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