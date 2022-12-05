Россельхознадзор зафиксировал бешенство у енотовидной собаки в Омском районе

Бешенство обнаружено в селе Розовка.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бешенство у енотовидной собаки в Омском районе зафиксировали сотрудники Россельхознадзора. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
- Согласно результатам вирусологического исследования биоматериала, проведенного БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория», на территории с. Розовка, Омского района Омской области выявлен вирус бешенства у енотовидной собаки, - пишет региональное управление.
Теперь на территории населенного пункта вводится карантин, а само село объявляется неблагополучным.
К слову, в 2022 году зарегистрировано 5 очагов бешенства в Муромцевском, Оконешниковском, Калачинском, Омском районах. В минувшем подобных вспышек было 26.
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