Россельхознадзор зафиксировал бешенство у енотовидной собаки в Омском районе

Бешенство обнаружено в селе Розовка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бешенство у енотовидной собаки в Омском районе зафиксировали сотрудники Россельхознадзора. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Согласно результатам вирусологического исследования биоматериала, проведенного БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория», на территории с. Розовка, Омского района Омской области выявлен вирус бешенства у енотовидной собаки, - пишет региональное управление.

Теперь на территории населенного пункта вводится карантин, а само село объявляется неблагополучным.

К слову, в 2022 году зарегистрировано 5 очагов бешенства в Муромцевском, Оконешниковском, Калачинском, Омском районах. В минувшем подобных вспышек было 26.

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