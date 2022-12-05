В Омске сегодня открыли ледовый каток в парке имени 30-летия ВЛКСМ

Фото: каток55.рф

Сегодня, 5 декабря, в Омске открыли каток в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Сообщение об появилось в паблике «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».

«Каток Октябрьский» расположен на Комсомольской аллее, рядом с колесом обозрения. Время работы - с 10:00 до 23:00 ежедневно.

На своих коньках покататься на нем можно всего за 250 рублей. Если их нет, то прокат и выход на лед будет стоить 300 рублей. Время катания не ограничено.

Напомним, на прошлой неделе ледовый каток был открыт в Советском парке. Его график работы идентичный.

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