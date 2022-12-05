Студент ОмГАУ победил на конкурсе проектно-конструкторских решений «Разумные от народа»

Студенты Омского ГАУ подключились к конкурсу проектно-конструкторских решений «Разумные от народа», который проводится по всей стране с 7 ноября по 18 декабря компанией «Транспорт будущего» Hi-Fly.

Победители омского этапа были объявлены 24 ноября на первой практической конференции «Разумные от народа». В конференции приняли участие: начальник инновационного управления Козловская О.К., профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, доктор технических наук Молибога Е.А. Обсуждались вопросы, связанные с видением будущего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), развитием и конструкционными особенностями БПЛА, рассматривались перспективные беспилотники Hi-Fly.

Награду за лучшее техническое решение конкурса с проектом «Конструкция: шасси летательного аппарата» получил представитель студенческого научного объединения Омского ГАУ, бакалавр факультета технического сервиса в АПК Бакланов Георгий, научный руководитель Союнов Алексей Сергеевич, канд.тех.наук, доцент, доцент каф. агроинженерии факультета технического сервиса в АПК.

Победителю был вручен денежный сертификат и приглашение принять участие в финальном мероприятии конкурса в Белой Веже с 16 по 18 декабря.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.