В Омске завершается ремонт 29 спортивных площадок

Этой зимой в Омске должны залить 90 хоккейных коробок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ремонт 29 тренажеров и хоккейных коробок завершается в Омске. Об этом сообщают в городской администрации.

Работы осталось окончить лишь на двух объектах по адресам: улица Вавилова, 31, бульвар Зеленый, 4.

Также сейчас продолжается подготовка к сезону хоккейных площадок. Сейчас их начинают заливать для формирования льда. Всего их в городе этой зимой должно появиться 90 мест для любителей коньков и шайбы.

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