В Омске до 6 декабря продлили режим НМУ первой степени опасности

Омичи, не открывайте окна Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Омске продлили режим НМУ первой степени опасности до 11:00 6 декабря. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По данным ведомства, на территории Омска и области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, режим НМУ первой степени опасности был введен в ночь с 4 на 5 декабря.

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