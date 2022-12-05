В Омске до 6 декабря продлили режим НМУ первой степени опасности

Омичи, не открывайте окна
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Омске продлили режим НМУ первой степени опасности до 11:00 6 декабря. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
По данным ведомства, на территории Омска и области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Напомним, режим НМУ первой степени опасности был введен в ночь с 4 на 5 декабря.
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