Первый этаж возведен в строящейся омской школе на проспекте Космическом

Фото: Минстрой Омской области

В школе на Космическом проспекте, строительство которой началось минувшей осенью, появился первый этаж. Об этом сообщают в региональном минстрое.

Будущее образовательное учреждение, рассчитанное на 1 122 места, будет состоять из трёх блоков разной этажности – А, Б и В.

- В будущих четырёхэтажных блоках А и Б сейчас продолжают кладку кирпичных стен. Так же специалисты занимаются устройством шахты лифта блока Б, - уточняют в ведомстве.

На объекте продолжается монтаж металлоконструкций колонн и балок. Ведется устройство канализации, теплоснабжения и электроснабжения в цоколе.

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