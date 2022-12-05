В Омской области наблюдается дефицит работников на производствах

Найти работников не помогает даже увеличение зарплат Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области в ноябре вырос спрос на специалистов производства и сервисного обслуживания. Об этом сообщает портал поиска вакансий Зарплата.ру.

По данным экспертов, в регионе наблюдается дефицит работников в указанных сферах. Некоторые предприятия пытаются привлечь соискателей, поднимая заработные платы.

По их мнению, главные причины сложившейся ситуации на рынке труда - старение населения и снижение количества соискателей в возрастных группах 18-25 и 25-35 лет. Кроме того, количество вакансий на омских производствах постоянно растет из-за проводимой в стране политики импортозамещения.

Так, выросло количество вакансий по таким специальностям, как инженер ПТО (+16%), инженер-электрик (17%), технолог (18%) и электромонтажник (+29%). Больше всего работодатели нуждаются в токарях. Количество подобных вакансий увеличилось на 44%. Стоит отметить, на 9-25% выросли заработные платы, предлагаемые соискателям на данные должности.

Напомним, ранее портал hh.ru рассказал о остром дефиците врачей-педиатров в Омской области. На одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru