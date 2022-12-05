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НовостиПолитика5 декабря 2022 6:33

Атаман Геннадий Привалов покину пост замминистра регбезопасности Омской области

Его переизбрали на посту войскового атамана Сибирского войскового казачьего общества
Виктория КОВЕРНЕВА
Для чиновника уже найден новый пост.

Для чиновника уже найден новый пост.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пост замминистра регбезопасности Омской области покину атаман Геннадий Привалов. Информация о нем исчезла с сайта ведомства.

«Новый Омск» со ссылкой на главу Омского района сообщает, что в минувшие выходные Привалова переизбрали на посту войскового атамана Сибирского войскового казачьего общества.

Напомним, что кадровые перестановки в ведомстве начались с октября. Тогда министром был назначен бывший сотрудник УМВД Алексей Кубиц.

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