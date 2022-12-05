Атаман Геннадий Привалов покину пост замминистра регбезопасности Омской области

Для чиновника уже найден новый пост.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пост замминистра регбезопасности Омской области покину атаман Геннадий Привалов. Информация о нем исчезла с сайта ведомства.
«Новый Омск» со ссылкой на главу Омского района сообщает, что в минувшие выходные Привалова переизбрали на посту войскового атамана Сибирского войскового казачьего общества.
Напомним, что кадровые перестановки в ведомстве начались с октября. Тогда министром был назначен бывший сотрудник УМВД Алексей Кубиц.
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