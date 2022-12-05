В Омске дептранс не может поставить на 78-ой маршрут большие автобусы из-за узкой дороги

На популярный маршрут теперь большие автобусы не встанут. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Из-за узкой дороги большие автобусы не может поставить на 78-ой маршрут департамент транспорта города Омска. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» заявил замдиректора профильного ведомства Игорь Кожухов.

- Там уже 18 автобусов работает, ранее было 16. Да, в час пик в салоне плотно. Бывает, что даже люди не входят. Хотели поменять автобусы среднего класса на большой класс, но, к сожалению, комиссия по безопасности дорожного движения нам отказала. Радиусы поворота на 3-й Енисейской не позволяют, узкая дорога там, - пояснил руководитель.

А дорога эта совсем новая. Была сдана буквально года два назад. На ее строительство потратили порядка миллиарда рублей. С самого начала омичи негодовали по поводу ширины нового дорожного объекта, но проектировщики, строители и чиновники омской мэрии посчитали всё правильно. Правильно настолько, что теперь там тяжело проехать не только средним «ПАЗикам», но и легковым автомобилям.

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