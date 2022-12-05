Рейс из Омска в Минеральные воды задерживается на пять часов

Пока вылет из Омска перенесен на 5 декабря 15.40.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
5 декабря вылет самолета рейсом Омск-Уфа-Минеральные воды перенесен с 10.50 на 15.40. Такие данные опубликованы на информационном табло местного аэропорта.
Все дело в том, что самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» прибудет в Омск с задержкой. Поэтому пассажирам придется пересмотреть свои планы на сегодняшний день.
К слову, по расписанию борт должен прибыть в Омск из Уфы в 09:50, но когда он прилетит точно пока неизвестно.
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