Рейс из Омска в Минеральные воды задерживается на пять часов

Пока вылет из Омска перенесен на 5 декабря 15.40. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 декабря вылет самолета рейсом Омск-Уфа-Минеральные воды перенесен с 10.50 на 15.40. Такие данные опубликованы на информационном табло местного аэропорта.

Все дело в том, что самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» прибудет в Омск с задержкой. Поэтому пассажирам придется пересмотреть свои планы на сегодняшний день.

К слову, по расписанию борт должен прибыть в Омск из Уфы в 09:50, но когда он прилетит точно пока неизвестно.

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