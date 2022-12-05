Санатории Омской области оказались в пятерке самых доступных на Новый год

В санаториях Омской области можно не только хорошо отдохнуть, но и поправить здоровье.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По доступности новогоднего отдыха Омская область оказалась в пятерке рейтинга среди регионов Сибири. Такие данные приводит портала Санатории-России.рф.
Отпраздновать любимый всеми праздник в санаторно-курортной зоне омичам обойдется в среднем в 12,5 тысяч рублей. Правда, самый доступный все же в Кемеровской и Томской областях. Там стоимость составит в среднем по 8,7 и 9,6 тысячи соответственно. Немного выше ценник в Красноярске и Иркутске.
Дороже всего в Сибири отмечать Новый год на Алтае и в Алтайском крае. Если брать страну в целом, то самые дорогостоящие путевки оказались в Санкт-Петербурге - 15,8 тысячи рублей, Калининградской области - 15,7 тысячи рублей и Башкортостане - 15,6 тысячи.
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