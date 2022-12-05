Водитель «Шевроле» не справился с управлением и погиб на севере Омской области

Фото: ГИБДД по Омской области
На севере Омской области не справился с управлением и погиб водитель «Шевроле Нива». Подробности рассказывают в Госавтоинспекции.
Все произошло около трех часов дня 4 декабря. В районе 280 км трассы Тара-Омск 57-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» скончался на месте происшествия, – уточнили в ГИБДД.
При этом, чудом выжил 59-летний пассажир. Мужчину после осмотра медики отпустили домой. Сейчас устанавливаются все причины случившегося.
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