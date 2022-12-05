Полиция ищет вандалов, разгромивших памятник влюбленным в центре Омска

Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области» во Вконтакте

Разгромивших памятник влюбленным в центре Омска вандалов ищет полиция. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Заявления в полицию не поступало, проверка в отделе полиции №9 УМВД России по городу Омску проводится по информации, размещённой в сети Интернет, - уточнили в региональном УМВД.

Напомним, что инцидент произошел накануне. На набережной Оми со стороны речного вокзала была разрушена чугунная скамья скульптуры «Встреча». Информацию об этом в социальных сетях разместили прохожие.

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