Полиция ищет вандалов, разгромивших памятник влюбленным в центре Омска

Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области» во Вконтакте
Разгромивших памятник влюбленным в центре Омска вандалов ищет полиция. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
- Заявления в полицию не поступало, проверка в отделе полиции №9 УМВД России по городу Омску проводится по информации, размещённой в сети Интернет, - уточнили в региональном УМВД.
Напомним, что инцидент произошел накануне. На набережной Оми со стороны речного вокзала была разрушена чугунная скамья скульптуры «Встреча». Информацию об этом в социальных сетях разместили прохожие.
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