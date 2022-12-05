Во вторник ночью в Омске похолодает до -29 градусов

На Омск надвигается потепление.
Фото: Виктория КОВЕРНЕВА
До -29 градусов похолодает в Омске во вторник ночью, 6 декабря. Такие данные приводит Обь-Иртышское управление.
На самом деле, холодно станет только при прояснении. В основном температура ночью в эти сутки составит -19...-24 градусов. Днем потеплеет до -13 градусов. На дорогах гололедица.
Напомним, что синоптики предвещали аномальные холода до 4 декабря. С сегодняшнего дня они постепенно отступают от сибирского региона.
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