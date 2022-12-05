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НовостиОбщество5 декабря 2022 3:30

Во вторник ночью в Омске похолодает до -29 градусов

В остальные часы температурный режим будет тянуться к потеплению
Виктория КОВЕРНЕВА
На Омск надвигается потепление.

На Омск надвигается потепление.

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

До -29 градусов похолодает в Омске во вторник ночью, 6 декабря. Такие данные приводит Обь-Иртышское управление.

На самом деле, холодно станет только при прояснении. В основном температура ночью в эти сутки составит -19...-24 градусов. Днем потеплеет до -13 градусов. На дорогах гололедица.

Напомним, что синоптики предвещали аномальные холода до 4 декабря. С сегодняшнего дня они постепенно отступают от сибирского региона.

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