Омичи смогут увидеть самый сильный звездопад года в ночь с 13 на 14 декабря

За звездопадом лучше наблюдать всю ночь.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
В ночь с 13 на 14 декабря самый сильный звездопад года увидят жители Омской области. Об этом сообщил директор Омского планетария Владимир Крупко на своей странице во Вконтакте.
- Лучшее время наблюдения - максимум с вечера и до утра следующего дня. Пик около часа ночи. Однако в 21:30 будет восходить убывающая Луна, которая осложнит наблюдения слабых метеоров, - поясни астроном.
Скорость потока будет в сорок раз выше скорости пули и достигнет 34 км/сек. Как отмечает специалист, метеоры сгорают на высоте около 80 км.
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