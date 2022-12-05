Омичи смогут увидеть самый сильный звездопад года в ночь с 13 на 14 декабря

За звездопадом лучше наблюдать всю ночь. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В ночь с 13 на 14 декабря самый сильный звездопад года увидят жители Омской области. Об этом сообщил директор Омского планетария Владимир Крупко на своей странице во Вконтакте.

- Лучшее время наблюдения - максимум с вечера и до утра следующего дня. Пик около часа ночи. Однако в 21:30 будет восходить убывающая Луна, которая осложнит наблюдения слабых метеоров, - поясни астроном.

Скорость потока будет в сорок раз выше скорости пули и достигнет 34 км/сек. Как отмечает специалист, метеоры сгорают на высоте около 80 км.

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