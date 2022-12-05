Омская область стала 42-ой в рейтинге по вредным привычкам

4% омичей за год перешли на сторону здорового образа жизни. Фото: Андрей АБРАМОВ

В рейтинге по вредным привычкам Омская область заняла 42-ое место. Об этом сообщают аналитики РИА Новости.

Всего за год от вредных привычек отказались 4% омичей. Таким образом, придерживающихся здорового образа жизни стало больше. То ли из-за высоких цен на продукцию, то ли из-за проблем с самочувствием. Здесь остается только гадать.

Самыми непьющими и некурящими оказались жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. А вот на другой стороне рейтинга - Сахалинская область, Камчатка и Хакасия.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru