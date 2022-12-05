Омский «Авангард» обыграл на домашней арене челябинский «Трактор» со счётом 5:1

Фото: телеграм-канал «Омский Авангард»

Со счётом 5:1 на домашней арене омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор». Матч прошел 4 декабря на «G-Drive Арене».

Первый период закончился ничьей - 1:1. Во втором омичи подтянули свои позиции и закрыли следующую двадцатиминутку в свою пользу - 4:1. Третий период был менее шайбоносным, но «Ястребам» удалось запустить еще одну шайбу в ворота противника.

Итогом встречи стал счет 5:1. Следующий матч «Авангард» сыграет 6 декабря «Салаватом Юлаевым».

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