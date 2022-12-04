Вице-мэр Омска Кирилл Брюхов подал в отставку

Официальных комментариев по отставке чиновника пока нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отставку подал вице-мэр Омска Кирилл Брюхов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Ом1.

По информации издания, чиновник вместе с уволившимся министром строительства Михаилом Губиным возвращается работать в Свердловскую область.

Источник также полагает, что после нового года свои кресла сменят директор департамента архитектуры и градостроительства Светлана Рогова и вице-мэр, директор департамента строительства Сергей Козубович.

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