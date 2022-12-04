Басаев, Витько и Герасимова войдут в Общественную палату Омской области по квоте губернатора

Всего в состав палаты войдут 30 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По квоте губернатора в Общественную палату Омской области войдут Виктор Басаев, Владимир Витько и Лидия Герасимова. Список публикует газета «Омский вестник».

Напомним, что пятый созыв будет состоять из 30 человек. 10 из них выдвигают депутаты Заксобрания, еще 10 губернатор. Оставшихся выбирает собранный состав.

В «список Буркова» вошли экс-начальник Кадетского корпуса Басаев, худрук театра «Галерка» Витько и бессменный председатель Общественной палаты Герасимова. В списке числятся еще 7 человек, в том числе спортсмен Александр Кузюков.

К слову, из утвержденной двадцатки новичками в ней станут лишь восемь человек.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru