Омский боец Александр Шлеменко проиграл все три боя в 2022 году

Фото: стоп-кадр видео Александра Шлеменко

Все три боя в 2022 году проиграл омский боец Александр Шлеменко. 3 декабря очередное поражение он одержал от соотечественника Магомеда Исмаилова.

Напомним, что в этом году бывший обладатель титула Bellator провел еще два боя. Один с сербским бойцом Александром Иличем, второй - с бразильцем Клебером Соузой.

Последняя победа омича была в 2021 году, тогда на турнире Eagle FC 42 он выиграл Артура Гусейнова.

- Благодарю вас за поддержку. Буду стараться как-то вас радовать. Жалко, конечно, что пояс уехал к Маге, но я старался. Еще раз всех благодарю. Чувствую себя хорошо, за исключением того, что немного разбито лицо. Я думаю, скоро оно заживет. А так, главное — не упасть духом, как я всегда говорю. Не будем падать духом, — сказал в видеообращении к болельщикам Шлеменко.

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