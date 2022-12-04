Квартиры, школы и больница останутся без воды в Омске 5 декабря

В некоторых домах холодной воды не будет до полуночи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 5 декабря, «ОмскВодоканал» отключит холодную воду жителям Советского и Центрального округов. Об этом предупреждают в компании.

Временные ограничения связаны с планируемой заменой запорной арматуры. Работы затронут улицу Бархатовой. Там не будет ресурса с 10.00 до 20.00.

А с 11.00 до полуночи воду отключат по следующим адресам:

- ул. Волочаевская, 15, 17, 17ж, 19ж — (ж/д 9 эт.),

- ул. Волочаевская, 17е, 19е, 17д, 19д, 17б, 19 г, 19 В,19а, 17 В, 17а, — (ж/д 5 эт.),

- ул. Волочаевская, 15ж — (д/с 2 эт.),

- ул. Волочаевская, 15б, 15к5 — (адм. здания 2 эт.),

- ул. Волочаевская, 17 г — (школа 4 эт.),

- ул. Красный Путь, 67, 79, 79а — (ж/д 5 эт.),

- ул. Красный Путь, 75 — (адм. здание 2 эт.),

- ул. Красный Путь, 57, 61, 65, 69 — (ж/д 12 эт.),

- ул. Волочаевская, 17 г к1 — (медицинское уч-ние 2 эт.),

- ВНС №740 по ул. Красный Путь, 67,

- ул. Красный Путь, 63 — (торговый центр 3 эт.),

- ул. Красный Путь, 59 — (адм. здание 3 эт.).

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