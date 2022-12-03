В Омске разыскивают 30-летнего парня в черной шапке, пропавшего на прошлой неделе

Фото: ПСО «ДоброСпас Омск»
В Омске волонтеры разыскивают 30-летнего парня, который ушел из дома 24 ноября и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза зеленые.
Был одет: куртка синего цвета, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, темно-синие кроссовки, черная шапка Nike.
Всех, кто обладает какой-либо информацией местонахождении омича, просят обращаться по телефонам: +7-999-470-10-08, +7-999-453-77-11 или 02(102).
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