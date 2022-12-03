На строительство двух горок у Омского цирка потратят более 2 миллиона рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омске перед зданием цирка, где установят главную городскую ель, появятся две горки. На их строительство потратят 2 миллиона рублей.

Как сообщает NGS55 со ссылкой на конкурсную документацию, размещенную на портале госзакупок, строительство одной из горок обойдется городскому бюджету в 1,5 миллиона рублей. Еще около 550 тысяч рублей будет потрачено на ледяные фигуры под названиями «Горка для детей», «Чаша» и «Ограждение».

Напомним, о том, что главная новогодняя елка будет установлена на площади перед Омским цирком, ранее сообщил мэр Сергей Шелест. Ее высота будет всего 14 метров.

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