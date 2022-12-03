Детский сад на 140 мест в омском поселке Большие Поля заработает с 6 декабря

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале о скором открытии детского сада в поселке Большие Поля.

По словам главы города, торжественное открытие детсада на 140 мест намечено на понедельник, 5 декабря. Свои двери для маленьких омичей учреждение откроет на следующий день, 6 декабря.

- Детский сад в поселке Большие Поля готов к открытию. Лицензия на образовательную деятельность получена, оборудование и мебель установлены. В понедельник, 5 декабря, пройдёт торжественное открытие дошкольного учреждения, 6 декабря новый садик начнёт принимать малышей, - рассказал Шелест.

Напомним, ранее в Омске открыли многострадальный детсад на 260 мест в микрорайоне «Прибрежный» на Левобережье.

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