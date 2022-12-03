Омский «Парфюм-лидер» открыл свой первый магазин в Москве

Фото: 2gis

Накануне в Москве открыли первый магазин омской торговой сети «Парфюм-лидер».

Торговая точка появилась в БЦ «Омега-2» на улице Ленинская слобода, недалеко от станции метро «Автозаводская». Ранее летом в столице был открыт магазин корейской косметики «PL Азия», принадлежащий омской сети. Еще несколько работают в городах Московской области.

Напомним, торговая сеть «Парфюм-лидер» открыла свой первый магазин в Омске 18 лет назад. На данный момент в 154 городах России их насчитывается более 350.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru